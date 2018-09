Film di Bollywood sarà girato a Pisa: casting per attori e comparse

La casa di produzione cinematografica toscana ODU Movies srl, in collaborazione con la Alkedo Produzioni, annuncia un casting per un importante film di Bollywood, con protagonista uno dei più grandi attori del cinema indiano. Il film uscirà nelle sale di tutto il mondo nel 2020 ed è una storia d'amore ambientata nel 1977 in Italia. Le riprese avranno luogo in una prima fase tra Arezzo, Lucca, Montecatini e Pisa, in collaborazione con la Toscana Film Commission, concentrate tra settembre e ottobre 2018. Le riprese avranno poi una seconda fase in primavera.

L'annuncio di selezioni riguarda sia attori che figuranti: uomini, donne e bambini di tutte le età e nazionalità. Il lavoro, per chi fosse scelto, sarà regolarmente retribuito. Ecco quando e dove: venerdì 14 settembre presso Manifatture Digitali, via Nicola Pisano 15 a Pisa, dalle 11 alle 20.

I partecipanti dovranno presentarsi con copia della carta d'identità e codice fiscale. Le persone extracomunitarie dovranno avere necessariamente il permesso di soggiorno in corso di validità per essere regolarmente assunte. Inoltre dovranno munirsi di passaporto.

L'organizzazione sottolinea che: non è necessario prendere appuntamento, non è richiesto un abbigliamento particolare, per le donne presentarsi senza trucco eccessivo. Per informazioni scrivere esclusivamente a casting@odumovies.com.