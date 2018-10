Film di Bollywood girato a Pisa: Ponte di Mezzo e lungarni chiusi al traffico

Ottobre sarà il mese del cinema per la città di Pisa: ben due le produzioni che utilizzeranno come location i monumenti e le piazze della nostra città. Pisa prosegue così, con la collaborazione di Toscana Film Commission, nel solco della sua tradizione cinematografica. Sabato 6 mattina si svolgeranno le riprese di 'Amour', lungometraggio di Bollywood realizzato dalla produzione indiana UV Creations, in coproduzione con la italiana 'ODU Movies srl'. Il film sarà una storia d'amore ambientata negli anni '70; la regia è affidata a Radha Krishna e avrà come protagonisti due tra gli attori bollywoodiani più celebri: Prabhas e Pooja Hegde.

Si tratta di un vero e proprio colossal visto il numero uomini, mezzi e le diverse città convolte, tra cui Arezzo, Lucca, Montecatini e Pisa appunto, che coinvolgerà in città più di 300 comparse, già selezionate nelle settimane scorse presso Manifatture Digitali Cinema Pisa. Questa produzione è stata resa possibile grazie anche al supporto di Alkedo produzioni che si è occupata dell'organizzazione logistica.

La scena principale del film si terrà sul Ponte di Mezzo, oltre alla veduta dei lungarni, per questo motivo vi saranno alcune modifiche al traffico che comprendono limitazioni alla sosta e divieti di circolazione veicolare per la giornata sabato 6 ottobre.

Le modifiche al traffico

Ponte di Mezzo: chiusura veicolare dalle ore 3 alle 21, mentre dalle 7-21 sarà consentito il transito pedonale solo nei marciapiedi. La circolazione pedonale sarà interrotta totalmente solo nel momento delle riprese per una durata massima di 15 minuti. Il flusso pedonale sarà garantito ad intermittenza tra un ciack e l'altro da personale steward della produzione.

Lungarno Galilei (da Piazza San Sepolcro fino a Ponte di Mezzo): divieto di sosta con rimozione coatta dalle 1 fino alle 21.

Lungarno Gambacorti: il divieto di sosta prosegue fino all'altezza di Palazzo Blu, chiusura del traffico veicolare per entrambi i tratti dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

Lungarno Pacinotti: dalle ore 1 alle 21, divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto da via Curtatone a Piazza Garibaldi. Dalle 8.30 alle12.30 e dalle 14 alle 19, chiusura la traffico veicolare eccetto veicoli diretti in Piazza Carrara e autorizzati alla ZTL fino a via Curtatone. La corsia di marcia da via Santa Maria in uscita obbligatoria a destra sarà regolarmente aperta alla circolazione.

Lungarno Mediceo dalle ore 1 alle 21, divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto da Piazza Garibaldi a Piazza Cairoli. Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, chiusura la traffico veicolare.

Lungarno Simonelli da via Volturno a via Nicola Pisano: divieto di sosta con rimozione coatta dalla 1 fino alle 21.

Il divieto di circolazione veicolare sui due Lungarni sarà alternato, per permettere ai pendolari e agli studenti l'ingresso e l'uscita dalle scuole e dagli uffici.

Il CTT Nord attuerà le opportune variazioni ai percorsi delle linee urbane informando l'utenza nei modi ritenuti più opportuni.