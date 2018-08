Casciana Terme: tempo di finale regionale per Miss Toscana 2018

E' ancora una volta la piazza di Casciana Terme ad ospitare l'edizione 2018 della Finale Regionale di 'Miss Toscana'. Un appuntamento che si articolerà nella sola serata di mercoledì 22 agosto e sarà organizzato, oltre che dal Comune di Casciana Terme-Lari, anche dalle Terme di Casciana, dall'Unione Sportiva Casciana Terme e dalla Syriostar agenzia responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria.

L'evento apre la porta al palcoscenico molto ambito delle prefinali e finali nazionali, che si svolgeranno a partire dal 3 agosto all'8 agosto a Jesolo, dove verranno selezionate le 30 finaliste nazionali che parteciperanno in diretta lunedì 17 settembre su La 7 alla finalissima di Miss Italia condotta da Francesco Facchinetti e da Diletta Leotta, dagli studi televisivi di Infront Italy a Milano.

In passerella ci saranno le 24 finaliste che in questi mesi hanno girato in lungo e in largo la nostra regione, conquistando l'accesso all'ultimo atto della manifestazione e alcune di loro anche di Titoli Regionali Satelliti, che indipendentemente da come andrà a finire mercoledì a Casciana Terme darà loro il passaporto per le Pre-finali Nazionali. La nuova Miss Toscana riceverà lo scettro da Mirco Terreni sindaco di Casciana Terme-Lari.

A presentare le 24 finaliste nella serata per loro più attesa saranno Raffaello Zanieri e Rachele Risaliti, miss Italia 2016. Ospiti della serata il gruppo di ballerini della scuola di ballo ASD Sensazione di Movimento Danza & Fitness di Capannoli con la direzione artistica di Giulia Gentile e la direzione tecnica di Sara Di Vaira maestra del programma di Rai 1 Ballando con Le Stelle.

Nella mattinata di mercoledì 22 agosto, alle ore 12, nel parco di fronte al municipio di Casciana Terme un altro appuntamento che onora una tradizione: il benvenuto a tutte le concorrenti e la consegna di una rosa da parte del sindaco di Casciana Terme-Lari Mirco Terreni. Anche quest'anno Miss Toscana mantiene una bella e apprezzata tradizione come il premio 'Lolette Conti' che sarà assegnato durante la serata, ed andrà alla ragazza che avrà ottenuto più voti nel sondaggio che il portale internet de La Nazione ha aperto in questi giorni e rimarrà aperto fino alla mezzanotte di martedì 21 agosto.

