Casciana Terme: tutto pronto per le finali di Miss Italia Toscana

Tutto pronto per l'edizione 2019 della Finale Regionale di 'Miss Toscana'. L'appuntamento, in programma per stasera, 22 agosto, a Cascina Terme, chiude la serie di sfilate a livello regionale aprendo la porta verso il palcoscenico delle prefinali e finali nazionali che si svolgeranno a partire dal 26 al 29 agosto a Mestre, dove verranno scelte le 80 finaliste che dal 30 agosto saranno a Jesolo per la finale dell’80esima edizione di Miss Italia.

In passerella, questa sera, le 28 finaliste che in questi mesi hanno girato in lungo e in largo la nostra regione, conquistando l'accesso all'ultimo atto della manifestazione. La nuova Miss Toscana riceverà lo scettro da Mirko Terreni sindaco di Casciana Terme-Lari e da Carlotta Maggiorana Miss Italia 2018. Tante le sorprese e gli ospiti che animeranno la serata.

Le finaliste regionali al momento qualificate per le prefinali di Mestre sono: Miss Eleganza Toscana, Asia Pantosti, 18 anni di Livorno; Miss Rocchetta Bellezza Toscana, Alice Guidi, 19 anni di Montignoso (Massa); Miss Miluna Toscana, Ginevra Fiore Parrini, 20 anni di Orentano (Castelfranco di Sotto); Miss Sport Toscana, Matilde Cecchi, 18 anni di Signa (Firenze). Miss Be_Much Toscana, Emily Bolognesi, 17 anni di Pisa; Miss Cinema Toscana, Chiara Gorgeri, 19 anni di Santa Croce sull’Arno; Miss Sorriso Toscana, Giulia Duranti, 25 anni di Arezzo.

Foto dalla pagina Facebook di Miss Italia Toscana