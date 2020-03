Strade regionali: un milione e 650mila euro dalla Regione per Castelnuovo Val di Cecina

C'è anche la provincia di Pisa fra i destinatari degli investimenti previsti dalla Regione per completare importanti interventi stradali in varie zone della Toscana. Con una delibera, proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ed approvata ieri 24 marzo dalla Giunta regionale, sono state autorizzate le nuove risorse, oltre al riutilizzo di economie.

Nel pisano arriva un milione e 650mila euro realizzare le opere di completamento per il collaudo finale della variante al centro abitato di Castelnuovo Val di Cecina, sulla Sr 439. E' lo stanziamento più consistente, seguono 50mila euro di nuovo stanziamento e 95.781 euro di economie per il ripristino della Sr 445 nei comuni di Gallicano e Castelnuovo Garfagnana, e 249.854 euro per il 3° lotto della variante alla Sr 69 nella provincia di Arezzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Con queste risorse - spiega l'assessore Ceccarelli - portiamo avanti un'importante opera di riqualificazione della rete viaria regionale, che rappresenta la più importante rete di collegamento presente sul territorio toscano. Queste risorse si aggiungono a quanto stanziato ogni anno per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade regionali. Vanno a beneficio delle Province per quegli interventi che sono rimasti nelle loro competenze. Mantenere in efficienza il sistema viario è il primo passo per garantire maggiore sicurezza sulle strade e la Toscana da anni ha fatto della sicurezza stradale una priorità".

Sostieni PisaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PisaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: