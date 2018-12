Ricerca: dal Miur 700mila euro per il progetto del direttore della Normale, Vincenzo Barone

La Scuola Normale Superiore, con un progetto presentato dal suo direttore, Vincenzo Barone, è risultata vincitrice di un finanziamento del Miur per un progetto di rilevante interesse nazionale (Prin), relativamente a un bando emesso nel 2017. Il progetto riceverà un finanziamento di 733mila euro, avrà durata triennale, e riguarderà la ricerca di base sulla spettroscopia computazionale.

Per il settore PE4 (Physical and Analytical Chemical sciences), il bando Prin 2017 ha finanziato in tutto 15 progetti di atenei italiani, tra cui solo 3 presentati da atenei toscani: 2 dall’Università di Firenze e 1 dalla Scuola Normale Superiore.