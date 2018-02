Manutenzioni stradali: quasi due milioni di euro alla provincia di Pisa

Un milione e 700mila euro è la cifra che verrà destinata dalla Regione Toscana per interventi di manutenzione su 195 chilometri di strade regionali in provincia di Pisa.

Ammonta infatti in totale a quasi 12 milioni di euro la cifra con cui la Regione interviene anche quest'anno per rendere più sicure le arterie di viabilità in carico a Province e Città Metropolitana e lo fa assegnando risorse destinate ad investimenti di manutenzione straordinaria capaci di migliorare la sicurezza stradale e risolvere così le situazioni più critiche segnalate dagli stessi enti. Il provvedimento, appena approvato dalla Giunta Regionale, interessa tutte le dieci province della Toscana.



In particolare, la delibera firmata dall'assessore regionale alle Infrastrutture, oltre a Pisa, assegna 1 milione e 600mila euro alla provincia di Arezzo per intervenire su 185 chilometri di strade. All'area metropolitana di Firenze sono assegnati 2 milioni e 870mila euro per 327 chilometri.

1 milione e 70mila euro sono assegnati alla provincia di Grosseto e serviranno a fare opere di messa in sicurezza su 122 chilometri.

Alla provincia di Livorno vanno 454mila euro per 51 chilometri di strade.

Alla provincia di Lucca 1 milione e 96mila euro per 125 chilometri.

Sono 132mila euro i finanziamenti destinati alla provincia di Massa per 15 chilometri di strade.

840mila euro invece per la provincia di Pistoia per 87 chilometri e 380mila euro euro per la provincia di Prato destinati a 43 chilometri.

Infine 1 milione e 700mila euro per la provincia di Siena, andranno a finanziare interventi su 200 chilometri di strade.



Dai finanziamenti sono escluse la S.G.C. Fi-Pi-Li e la gestione degli impianti di illuminazione delle gallerie.