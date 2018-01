Accordo Regione-Governo: 19 milioni per la tangenziale nord-est e il canale Navicelli

Dal Cipe arrivano 19 milioni di euro per l'area pisana, per consentire il miglioramento della viabilità a nord di Pisa, con il nuovo collegamento per il polo ospedaliero di Cisanello, e la realizzazione di una conca di navigazione all'intersezione tra il canale Navicelli e l'A12. Le risorse, tratte dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, sono state attribuite accogliendo le richieste del presidente della Toscana e dell'assessore regionale alle infrastrutture, che hanno indicato 16 interventi sulle infrastrutture come 'prioritari e strategici' per migliorare la mobilità in varie parti della regione.

Tangenziale nord-est

I primi lotti funzionali della tangenziale a nord di Pisa, riguarderanno i comuni di Pisa e San Giuliano Terme ed avranno un valore di 13 milioni di euro. In particolare si lavorerà per favorire l'accesso al nuovo polo ospedaliero, raccordando la viabilità tra Cisanello, la Ss 12 'del Brennero', la Ss 1 'Aurelia' e la Sp 2 'Vicarese' nella tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello. I lavori, dei quali è attualmente in corso la progettazione definitiva (finanziata dalla Regione con 1 milione di euro), dovranno essere conclusi entro il 2022 ed avranno come soggetto attuatore la provincia di Pisa.

Canale Navicelli

Altra importante opera infrastrutturale che riguarderà il comune di Pisa, sarà la realizzazione di una conca di navigazione all'intersezione tra il canale Navicelli e l'A12, in corrispondenza del viadotto. L'opera favorirà la cantieristica navale lungo il canale, dato che consentirà il passaggio di grandi imbarcazioni tra la Darsena pisana e il porto di Livorno aumentando l'altezza utile (da 11,20 mt a 14,20 mt) nel punto di intersezione tra il canale Navicelli e il tracciato dell'A12, attualmente punto molto critico. Il valore complessivo dell'intervento è stimato in 12, 25 milioni di euro, dei quali 6 milioni finanziati dal Cipe, mentre altri 6,25 milioni dovranno arrivare dalla compartecipazione di privati, attraverso un partneariato pubblico-privato. L'opera dovrà essere conclusa entro il 2021. Soggetto attuatore sarà il comune di Pisa.

Le reazioni

A commentare per primi la notizia sono i consiglieri regionali pisani del Pd, Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni. "Questa era una notizia attesa da anni - affermano - in tanti pensavano che non ce l'avremmo fatta e invece oggi possiamo dire con soddisfazione che si tratta di un impegno e di una promessa che siamo riusciti a mantenere. Il nostro impegno, la nostra caparbietà e la nostra determinazione sono stati premiati e siamo convinti che per la nostra città siano elementi strategici per proseguire su quella strada di crescita, sviluppo e capacità attrattiva che si è consolidata in questi anni". I consiglieri Pd sottolineano inoltre come "nel piano degli investimenti in infrastrutture e opere strategiche in Toscana presentato dal Ministero, ci sono anche i 53 milioni per lo sviluppo dell'aeroporto di Pisa".

Soddisfatto anche il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi. "Altri risultati importanti - commenta Filippeschi - altri fatti concreti che cambiano in meglio la città. I 13 milioni stanziati per la tangenziale nord-est aprono davvero il capitolo della realizzazione di un'opera pubblica necessaria per l'area pisana. Quando l'opera sarà completata, avremo un accesso da nord al nuovo ospedale di Cisanello adeguato ai volumi di traffico che porterà il completo trasferimento delle attività dal vecchio Santa Chiara. Non per caso la tangenziale è prevista anche dall'accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale. Importantissimo anche il finanziamento per la 'conca di navigazione'. Si tratta di 6 milioni che servono a superare il problema che pone il ponte dell'autostrada, che limita per l'altezza delle imbarcazioni la potenzialità del Canale dei Navicelli. E' un'opera fortemente voluta dagli imprenditori del settore che aiuterà a consolidare la ripresa e a rilanciare l'industria nautica pisana".

"Ringrazio il presidente Rossi - conclude Filippeschi - e i consiglieri regionali pisani del Pd che si sono battuti per questo risultato. Il gioco di squadra si dimostra vincente. Stiamo cercando finanziamenti europei per fare una busvia in sede protetta che colleghi il centro storico all'Ospedale di Cisanello, che serva i quartieri di Porta a Piagge, Pisanova e San Biagio. Pisa chiede finanziamenti per infrastrutture davvero necessarie, in una strategia volta a favorire la mobilità collettiva".