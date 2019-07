Acquedotto Mediceo: dal Ministero arriva oltre un milione di euro

Un milione e 200mila euro dal Governo per l'Acquedotto Mediceo di Pisa. Una buona notizia annunciata dallo stesso sindaco Michele Conti. "Il Ministero dei Beni Culturali ha destinato 180 milioni di euro per interventi sul patrimonio culturale italiano sulla programmazione del fondo tutela 2019-2020. Dei 19 milioni che finanziano i quarantotto progetti della Toscana, la cifra più significativa è destinata proprio all’Acquedotto Mediceo di Pisa" afferma il sindaco.

Soddisfazione anche dal deputato pisano della Lega Edoardo Ziello e dal sottosegretario ai Beni Culturali Lucia Borgonzoni: "Siamo orgogliosi di questo grande risultato. Ancora una volta questo Governo dimostra tutta l'attenzione che il patrimonio artistico italiano merita e che tutto il mondo ci invidia. Continuiamo a lavorare in questa direzione, con sostegni mirati e concreti a beneficio dei tesori d'arte che ogni Comune d'Italia riserva in tutta la loro bellezza". "Sono inoltre previsti 3,2 milioni di euro per la messa in sicurezza dei tratti urbani ed extraurbani del territorio, misure tanto preziose quanto necessarie - aggiungono - lo avevamo promesso e adesso sono arrivati i fatti. Con la Lega Pisa è più forte".

“L’intervento sull’Acquedotto Mediceo è uno dei tanti di cui il nostro territorio aveva bisogno e attendeva da tempo - afferma la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Irene Galletti - siamo lieti per questa importante iniziativa, l’ennesima, del Ministero guidato da Alberto Bonisoli. La cultura torna finalmente al centro delle scelte della politica”.