Anfiteatro romano di Volterra: "250mila euro dalla Regione"

"Sostanzioso contributo di 250mila euro al Comune di Volterra dalla Regione Toscana per il recupero ed il restauro dell’anfiteatro romano, scoperta di inestimabile valore". Ad annunciarlo il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Pieroni dopo l'approvazione della legge di bilancio in Prima commissione.

"E' stato sconfessato chi aveva dubitato dell’impegno assunto dalla Regione Toscana. Ora insieme al Comune chiederemo al Ministero per i beni e le attività culturali di fare la propria parte per far emergere dal sottosuolo il 'Colosseo di Volterra' - prosegue Pieroni - si tratta di una cifra disponibile già per il 2020 e rientra nei contributi straordinari al Comune per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano".

"Un contributo straordinario per valorizzare un'opera che si aggiunge al patrimonio artistico-culturale di Volterra e della Val di Cecina. Ormai dobbiamo guardare a questo territorio come ad un motore di cultura e bellezze artistiche e ambientali. La Regione sta facendo la sua parte, insieme al Comune, perché si proceda su questa strada, adesso spetta al Governo fare la sua" conclude il consigliere Pieroni.