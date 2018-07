Lavori al Ponte di Pontasserchio, si accellera: "Riapertura entro settembre"

La Provincia di Pisa ha ottenuto un importante risultato per accelerare il più possibile i lavori per la messa in sicurezza del ponte di

Pontasserchio ed anticiparne così la riapertura, come richiesto da più parti, dagli operatori economici ai cittadini di Vecchiano e San Giuliano Terme. "Nei giorni scorsi - dichiara Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme e consigliere provinciale con delega alla Viabilità - raccogliendo una proposta avanzata nel corso di una riunione organizzata da Confcommercio, la Provincia ha avanzato richiesta formale alla Regione Toscana per avere un contributo economico utile a ridurre i tempi di lavoro sul ponte".

La Regione ha risposto positivamente comunicando un contributo di 74mila euro ai quali si aggiungeranno ulteriori risorse della Provincia per 36mila euro. I tecnici provinciali hanno inoltre studiato nuovamente, con la ditta incaricata, le attività per poter procedere con una nuova programmazione di cantiere, prevedendo un aumento delle maestranze impiegate e della durata e numero dei turni di lavoro.

"L’obiettivo - prosegue Di Maio - è quello di garantire una riapertura almeno parziale: con gli interventi previsti è plausibile immaginare una riapertura al traffico di almeno una corsia entro il mese di settembre, con la possibilità di completamento dei lavori entro la prima metà di ottobre. Un’accelerazione significativa".

"“Il contributo economico erogato dalla Regione - aggiunge il sindaco di Vecchiano, Angori - era quello che in qualità di sindaci avevamo chiesto a sostegno delle attività commerciali con un'apposita lettera inviata alcune settimane fa. Si tratta di una importante possibilità migliorativa per il ripristino in tempi più brevi della viabilità locale appannaggio delle due comunità: un punto di caduta realizzato attraverso un percorso di confronto attivo e di partecipazione alla vita istituzionale".