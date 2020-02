Volterra: dalla Regione 250mila euro per il recupero dell'anfiteatro

Un contributo straordinario dalla Regione per il recupero e il restauro dell'anfiteatro romano di Volterra. La giunta ha approvato uno schema d'accordo con il Comune di Volterra con il quale la Regione, con la vicepresidente e assessore alla cultura Monica Barni, si impegna ad assegnare 250mila euro alla realizzazione dell'intervento di scavo, restauro e messa in sicurezza della struttura.

Il Comune di Volterra, da parte sua, quale stazione appaltante dei lavori, si impegna a rispettare il termine per la conclusione dell'intervento che è fissata per il 31 dicembre 2020.

“Come avevamo annunciato e promesso - sono le parole della vicepresidente Barni - ecco i 250mila euro che saranno destinati alla valorizzazione dell'anfiteatro di Volterra. Il finanziamento arriva adesso conformemente a quanto ci permettono di fare gli schemi di bilancio delle Regioni. Siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire e fare la nostra parte per la messa in sicurezza e poi al restauro di un monumento di tanto pregio che rappresenta una ulteriore testimonianza di valore inestimabile per il nostro territorio. Ci auguriamo che presto anche il Ministero possa intervenire con sue risorse così da rendere fruibile la struttura da parte dei visitatori e permettere lavori per un suo pieno recupero".

"Risultato straordinario - commenta Giacomo Santi, sindaco di Volterra - a dimostrazione del fatto che quello che diciamo facciamo e confermiamo il fatto che con le polemiche non si va da nessuna parte, con gli atti concreti costruiamo bene comune per la città di Volterra e il suo territorio. E' molto importante che riprendano i lavori dell'anfiteatro progetto fondamentale per Volterra capitale italiana della cultura 2021".