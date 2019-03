Anfiteatro Romano di Volterra: 250mila euro dalla Fondazione

Duecentocinquantamila euro per riprendere gli scavi dell'Anfiteatro Romano di Volterra. E' la decisione della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per il patrimonio del colle etrusco.

"Una decisione strategica eccezionale - afferma il sindaco Marco Buselli - ringrazio la Fondazione ed il suo presidente. L'Anfiteatro, segno delle nostre più profonde radici, rappresenta il presente ed il futuro per la città e per il territorio. Un'occasione unica peraltro al fine di creare opportunità concrete per i giovani e per il lavoro in zona. Con la Soprintendenza il gioco di squadra continua. A giorni chiuderemo la partita sulla proprietà dell'area, definendo l'accordo per l'acquisizione del terreno da parte del Comune. Il territorio ha fatto la sua parte, ma anche di più. Ora la Regione e lo Stato facciano altrettanto, e lo Stato sarà anche sicuramente già coinvolto attraverso l'utile strumento dell'Art Bonus" conclude Buselli.