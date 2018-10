Cascina più sicura: 29mila euro per aumentare la videosorveglianza

Un provvedimento che andrà a migliorare la sicurezza del territorio. “Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della sola maggioranza, ha deliberato lo stanziamento di 29mila euro, di cui 20mila da finanziamento regionale ottenuto grazie al progetto 'Cascina da vedere' presentato dall’attuale amministrazione di centrodestra, per l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza”. E' quanto annuncia l’assessore al Bilancio e vicesindaco Dario Rollo. Il finanziamento si aggiunge agli ulteriori 18.000 euro stanziati lo scorso anno, di cui 12.600 finanziati con il progetto 'Videoguardie e ladri'.



I nuovi sistemi serviranno a completare la rete di monitoraggio del territorio che già vede la presenza, in diversi punti stradali strategici, di 26 videocamere fisse e 3 mobili. I sistemi saranno di ultima generazione dotati di un filtro automatico che permette di ottenere il massimo della qualità di immagine in qualsiasi condizione di illuminazione. Consentiranno inoltre la rilevazione della targa dei veicoli, che, grazie al collegamento con le banche dati, permetterà di conoscere lo stato del veicolo riguardo a furto, copertura assicurativa, eventuale fermo amministrativo e revisione.



Le telecamere verranno installate in via Repubblica/Tosco Romagnola, via Guerra Guerra/Tosco Romagnola e in corrispondenza della rotonda di Titignano. “Già lo scorso anno abbiamo impegnato altre risorse per installare ulteriori sistemi di videosorveglianza. Con la rete installata finora - continua Rollo - siamo riusciti più di una volta a fornire un valido strumento in appoggio alle forze dell’ordine per l’individuazione dei responsabili di alcuni reati avvenuti nel nostro comune, ma anche nei comuni limitrofi. L’installazione di nuove telecamere che permetteranno il controllo dello stato del veicolo in altri punti strategici scoperti, permetterà di migliorare il servizio di vigilanza del territorio”.



Il sindaco Ceccardi soddisfatta commenta che “dotare il territorio di un efficace sistema di videosorveglianza è un obiettivo che avevamo inserito già nel nostro programma elettorale e quando questi ulteriori impianti entreranno in funzione avremo mantenuto un'altra promessa con i nostri cittadini. Siamo consapevoli di come la videosorveglianza sia una strumento oggi fondamentale per contrastare la microcriminalità. Le telecamere saranno attive ogni giorno, 24 ore su 24, per garantire ai cittadini e al territorio un presidio e un controllo costante che andrà a rafforzare il lavoro quotidiano di Polizia Municipale e forze dell’ordine con il supporto dell’Esercito Italiano con l’operazione Strade Sicure”.