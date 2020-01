Vandali in azione all'ospedale: danneggiate le auto dei dipendenti

Prese di mira, nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio, le auto dei dipendenti in turno di notte nei parcheggi dell'Aoup all'ospedale Cisanello di Pisa. Numerosi i finestrini spaccati, con una distesa di vetri disseminati sull'asfalto.

"La Direzione aziendale, esprimendo profondo rammarico per quanto accaduto, trattandosi di un fatto gravissimo che colpisce lavoratori che prestano in ospedale un servizio prezioso per l’intera collettività, si è immediatamente attivata con la Prefettura per accertare i fatti ed intraprendere le azioni conseguenti - fanno sapere dall'Azienda - sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria i filmati girati dalle telecamere, essendo il parcheggio sorvegliato, e sono in corso le indagini per risalire agli autori mentre il caso verrà posto all’ordine del giorno della riunione interistituzionale sulle problematiche di ordine pubblico e sicurezza che si terrà a Pisa nei prossimi giorni".