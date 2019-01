Raid alle auto in sosta: finestrini spaccati in tutto il centro storico

Una scia di danneggiamenti, da Piazza Giusti fino a Piazza San Silvestro. Nella notte fra l'8 ed il 9 gennaio ignoti hanno fatto un vero e proprio raid a Pisa: stamani sono decine le segnalazioni di vetri spaccati alle auto in sosta.

La zona più colpita è stata quella del quartiere San Martino, con auto danneggiate in via Sancasciani, via Gori, via Bovio, via Giordano Bruno, via San Martino e lungarno. Almeno tre spaccate anche in via Corridoni, dove anche due giorni fa c'erano stati altri danneggiamenti simili.

Dalle vetture sono stati rubati vari effetti personali, fino agli spiccoli tenuti negli scomparti dell'abitacolo. Sono almeno 20 i casi accertati dalla Polizia, ma potrebbero essere molti di più. Gli agenti hanno avviato le indagini alla ricerca degli autori del gesto.