Tirrenia: terminata l'asfaltatura in via dei Gattici

Terminati i lavori di asfaltatura in via dei Gattici a Tirrenia, nel tratto compreso tra via dell'Agrifoglio e via San Guido. Nella settimana scorsa gli operai di Avr sotto la guida della Pisamo hanno realizzato la prima fresatura della strada, poi la nuova asfaltatura e a fine lavori il ripristino della segnaletica orizzontale e la pulizia delle caditoie.

Oltre ai lavori in via dei Gattici, l'operazione di pulizia caditoie con autospurgo sta procedendo su tutto il litorale. Al momento è quasi completata a Marina di Pisa, mentre è in corso in questi giorni a Tirrenia. In corso anche il ripasso della segnaletica orizzontale e, sempre sul litorale, sono in corso i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche sulla viabilità principale del lungomare da Marina di Pisa a Calambrone.