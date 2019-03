Volterra: finiti i lavori di riqualificazione in Vicolo del Forno

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di Vicolo del Forno, la cui pavimentazione, nella seconda parte della via, versava da decenni in condizioni estremamente critiche. Nel tratto in questione è stata realizzata la pavimentazione in asfalto color terra battuta, al posto del cemento sgretolato, mentre è stata completamente ricostruita la scalinata che da Vicolo del Forno si riconnette a quella di Docciola. Martedì 12 marzo alle ore 17 è in programma l’inaugurazione della nuova pavimentazione e della scalinata realizzata in pietra panchina.

"Volterra riscopre un altro angolo abbandonato - spiega il sindaco Marco Buselli - finalmente siamo tornati a riutilizzare il panchino, pietra di cui è fatta la città, con interventi importanti, come quello appena realizzato. Gli interventi concordati con la Cassa di Risparmio di Volterra, in corso in via della Pietraia, Piazzetta dei Fornelli, via Persio Flacco e Ortotondo, la maggior parte dei quali saranno in panchino, cambieranno davvero il volto ad una parte importante della città".

"Abbiamo posizionato, al posto degli scaloni semidistrutti, circa trenta metri quadrati di scale realizzate in pietra panchina - aggiunge l’assessore alle opere pubbliche Massimo Fidi - abbiamo anche rimosso i segni di azioni vandaliche sulla cancellata in ferro battuto, in prossimità dell'ex vespasiano. Faccio anche appello al senso civico dei giovani, che frequentano la zona, affinchè tali gesti non vengano ripetuti".