Fior di Città 2019 a rischio, la Leopolda: "Nessuna interlocuzione con il Comune"

'Fior di Città' a rischio per il 2019. E' quanto denuncia l'Associazione Casa della Città Leopolda organizzatrice dell'evento che a primavera trasforma le strade del centro di Pisa in un giardino fiorito. Alla base del possibile forfait dell'appuntamento la mancanza di comunicazione con il Comune.

"Riteniamo doveroso informare la cittadinanza che la decima edizione di Fior di Città, in programma come consuetudine nel secondo fine settimana del mese di aprile, sta correndo il rischio di essere annullata - affermano dall'associazione - a distanza di due mesi dall’evento il Comune di Pisa non ha ritenuto opportuno avviare i lavori preparatori. L’evento, ideato nel 2009 dalla Casa della Città Leopolda, ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama nazionale degli eventi dedicati all’ortoflorovivaismo, alla cura del verde e alla tutela della natura. Fior di Città ha rappresentato una preziosa occasione per comunicare un’immagine positiva della città e animare il centro storico con attività culturali, visite guidate, spettacoli e laboratori didattici".

"Fior di Città - proseguono dalla Leopolda - è un evento sostenuto dalla Fondazione Pisa e promosso in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo, con un ampio gruppo di associazioni e istituti scolastici. Nel 2008 il Comune di Pisa ha sottoscritto una convenzione con durata triennale con la Casa della Città Leopolda per l’organizzazione della manifestazione. Nonostante le ripetute richieste d’incontro non è stato possibile trovare un’interlocuzione positiva con l’amministrazione comunale. Ci auguriamo sia possibile valutare una soluzione che consenta di non disperdere il lavoro svolto".