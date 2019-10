Nuove fioriere per riqualificare Borgo Largo

E' stato presentato ieri, 30 settembre, nel corso della I Commissione Consiliare permanente del Comune di Pisa, il progetto di riqualificazione urbana di Borgo Largo-via Oberdan. A fare il punto della situazione sono stati i tecnici dell'ufficio Arredo urbano. A luglio scorso l'amministrazione comunale aveva inserito l'intervento nel Piano triennale dei lavori pubblici 2019-2021, prevedendo di effettuare i lavori nell'anno in corso per una cifra di 60mila euro.

Più che di un progetto vero e proprio si tratta "di uno studio preliminare - hanno spiegato i tecnici - di un progetto che rientra nall’ambito di una complessiva riqualificazione del centro storico, con l'inserimento elementi verdi e fioriti": Entrando più nel dettaglio l'ipotesi su cui sta lavorando l'amministrazione per Borgo Largo è quella di installare "fioriere in corten (il 'metallo' color ruggine già utilizzato per altri arredi del centro storico Ndr) per 40 metri, suddivise in fasce da dieci metri e disposte o tutte alla solita altezza, oppure ad altezze diverse. All'interno delle fioriere ci saranno in parte piante sempre verdi e in parte piante a fioritura stagionale come viole, ciclamini, peonie etc".

Nella riqualificazione complessiva potrebbe entrare anche una omogeneizzazione degli arredi e delle insegne delle attività commerciali, sull'esempio di quanto avvenuto negli anni scorsi per Corso Italia e via Santa Maria.