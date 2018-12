Sdraiati per terra 'armati' di coperte per dare voce agli 'invisibili'

Flash mob nel pomeriggio di ieri, domenica 9 dicembre, in piazza del Carmine, organizzato dagli 'Amici della Strada', gruppo di volontari che da circa vent'anni si occupa dei senza dimora della città di Pisa all'interno del progetto Homeless. Il servizio che svolge l'associazione consiste nell'uscire in strada la sera e, con la scusa di una cioccolata calda e di un sacchino con la cena, avvicinare e chiacchierare con le persone che non hanno una casa.



Ieri, 'armati' di coperte, i volontari si sono sdraiati per terra con l'intento di sensibilizzare sulla condizione dei senzatetto. "La strada è un mondo nel mondo, ogni persona che incontriamo ha una storia diversa, magari fatta di errori, di scelte sbagliate, tutte segnate dalla sofferenza, dalla solitudine ma anche dal bisogno, che è di ogni essere umano, di relazione, di poter scambiare un sorriso, una battuta, uno sguardo, di ricordarsi per cosa vale la pena vivere - affermano gli 'Amici della Strada' - questo flash mob nasce da un desiderio comune del gruppo, il desiderio di poter dare voce alle persone che vivono in strada, essere al fianco di chi porta sulla pelle i segni della solitudine e dell’emarginazione, i così detti 'invisibili'".

"In un momento storico segnato dall’indifferenza, dall’egoismo, in un mondo in cui sembra che bisogna lottare l’uno contro l’altro per sopravvivere, noi ci vogliamo fermare e senza fare troppa caciara dire che crediamo in un mondo migliore in cui ogni persona ha valore - proseguono - coloro che da anni incontriamo in strada, per noi hanno nomi e cognomi, hanno un suono della risata che riconosciamo, hanno storie di vita che ci hanno raccontato, sono quelli che ci hanno dato speranza e voglia di vivere quando non ci accorgevamo di averne bisogno come loro, perché sono persone importanti, perché sono nostri amici".