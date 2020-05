Flash mob in Piazza dei Miracoli: tutti in bianco sotto la Torre

Nel giorno in cui i monumenti di Piazza dei Miracoli hanno accolto nuovamente i turisti, il Comune di Pisa ha deciso di celebrare questa giornata con un flash mob che si è svolto sul prato del Duomo a cui hanno partecipato cittadini, operatori commerciali, guide turistiche e i medici e gli infermieri dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

Agli operatori sanitari è stato tributato dai partecipanti un lungo applauso di ringraziamento per il lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria. Il sindaco Michele Conti ha ringraziato tutti, sottolineando l’importanza della presenza dell’intera comunità pisana e ha richiesto un minuto di silenzio per commemorare le vittime del Coronavirus.

La foto riporta la didascalia voluta dal Comune di Pisa: "Pisa si ritrova all’ombra della torre per una grande fotografia che celebra la riapertura dei nostri monumenti. La città, sede di tre università e centro di ricerca internazionale, festeggia con il colore bianco, il bianco dei camici dei medici e degli operatori sanitari protagonisti di questa emergenza, il bianco del marmo della Torre pendente, simbolo della nostra città nel mondo intero, che oggi ha accolto nuovamente i primi turisti. Il bianco indossato da cittadini, commercianti, albergatori, guide turistiche ha riempito Piazza dei Miracoli rendendola luminosa per contrapporsi al periodo buio che tutti noi speriamo di esserci lasciati alle spalle. Pisa che riapre al mondo lancia un messaggio di speranza e di fiducia, pronta a ripartire e accogliere i turisti in sicurezza".

L'organizzazione è stata del Comune di Pisa, regia di Tommaso Casigliani, con la collaborazione del fotografo Nicola Ughi e del pilota di drone Massimo Boi.