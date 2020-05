Pisa riapre al mondo: sabato il flash mob in piazza dei Miracoli

Sabato 30 maggio riapriranno al mondo i monumenti più celebri di Pisa, in primo luogo Cattedrale, Battistero, Camposanto monumentale e la Torre. In questa occasione, il Comune di Pisa aprirà anche due uffici informazioni turistiche. Verrà infatti riaperto quello in piazza dei Miracoli, chiuso lo scorso marzo per l’emergenza Covid-19, ma verrà anche inaugurato un nuovo punto informazioni in piazza XX Settembre, nell’atrio di palazzo Gambacorti, sede del Comune. Nella stessa giornata, e domenica 31, sarà aperto al pubblico anche un tratto delle Mura di Pisa al prezzo simbolico di un euro per scoprire le bellezze della città con un itinerario in quota.

Il programma prevede alle ore 10.00 la inaugurazione dell’ufficio informazioni in palazzo Gambacorti e alle ore 11.00 l’apertura di quello in piazza del Duomo. Con l’occasione sarà presentato anche il nuovo sito internet dedicato al turismo completamente rinnovato (www.turismo.pisa.it) che verrà descritto agli operatori turistici.

Nel pomeriggio, infine, è stato convocato il flash mob, 'Pisa riapre al mondo' per una foto corale all’ombra della Torre di Pisa, da un’idea di Tommaso Casigliani. L’accesso alla piazza del Duomo sarà regolamentato dalla Polizia Municipale e dai volontari della Protezione Civile, sarà sufficiente presentarsi nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale, alle ore 18.00 indossando maglia o camicia bianca e, naturalmente, la mascherina.