San Piero a Grado: pronta la nuova fognatura

Circa 2.2 milioni di euro investiti, oltre un anno e mezzo di lavori e un'intera zona residenziale interessata dai lavori di rifacimento del sistema idrico. Sono questi i numeri e le proporzioni dell'opera appena conclusa da Acque Spa, l'azienda che gestisce il sistema idrico del Basso Valdarno, che ha completato la nuova fognatura a San Piero a Grado. Dopo aver concluso i lavori che hanno interessato il primo lotto fino al quartiere di La Vettola, Acque nei giorni scorsi ha concluso il secondo lotto, collegando anche San Piero al sistema depurativo.

"San Piero a Grado per troppo tempo è rimasta sprovvista di un adeguato sistema fognario", commenta Giuseppe Sardu, presidente di Acque Spa. "Con questo intervento siamo andati anche a migliorare l'aspetto ambientale della zona, poiché è stato realizzato un sistema di fognatura doppia. I liquami confluiscono verso il depuratore, mentre l'acqua piovana viene raccolta dall'altro collettore". I lavori, protrattisi durante tutto il 2018, hanno interessato l'importante arteria stradale di via Livornese, per la quale l'amministrazione comunale ha messo in campo una gestione ad hoc del flusso veicolare in modo da non creare disagi in primo luogo ai lavoratori e ai residenti della zona. Di concerto con Acque ha preso parte ai lavori anche la Soprintendenza di Pisa poiché nel corso degli scavi sono stati rinvenuti anche alcuni reperti archeologici.

Il prossimo passo che verrà compiuto vedrà per protagonisti i privati e l'amministrazione comunale. La nuova fognatura infatti è già provvista degli allacci per le abitazioni che sorgono nella zona: dal 21 gennaio i cittadini potranno presentare la domanda per l'allacciamento al nuovo sistema idrico, seguendo i criteri che verranno spiegati nell'ordinanza che il Comune di Pisa emetterà nei prossimi giorni. "Il completamento dei lavori è un traguardo che mi rende felice - sottolinea Raffaele Latrofa, assessore ai Lavori pubblici - finalmente è stato realizzato un doppio sistema di fognature. In questo modo anche il pericolo degli allagamenti diminuirà drasticamente, perché le acque piovane, cosiddette 'bianche', confluiranno in un collettore separato dalle acque 'nere'. Questo tipo di pianificazione è molto importante". Il tema della pianificazione sta a cuore anche al sindaco Michele Conti, che commenta con positività l'esito finale dei lavori condotti da Acque Spa: "Per troppi anni il territorio di San Piero a Grado ha avuto uno sviluppo urbanistico sregolato e disorganizzato. Con una pianificazione rigorosa e capillare si può invece amministrare meglio e, soprattutto, lasciare in eredità un sistema più efficace e funzionale".

Interventi a margine e il futuro

A margine della realizzazione della fognatura a San Piero, Acque ha proceduto anche alla realizzazione di un importante tratto di acquedotto che serve a collegare la rete idrica proveniente da Porta a Mare a quella della centrale di San Piero a Grado. "E' un lavoro molto importante - spiega Roberto Cecchini, direttore della gestione operativa di Acque Spa - poiché connette due sistemi idrici prima separati e consente una migliore gestione del servizio in queste zone e anche per la parte del litorale". Gli interventi in programma però non sono terminati: Acque infatti ha in cantiere altri 41 milioni da investire nei prossimi tre anni su tutto il territorio comunale pisano. "I prossimi lavori - conclude Cecchini - completeranno interamente la rete fognaria e il sistema di depurazione idrica del Comune di Pisa".