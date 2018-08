Fondazione intitolata a Federico Zini, scatta la petizione: "E' un'oscenità, fermiamola"

Un'iniziativa che ha portato un'ondata di risentimento e che ha fatto scattare una petizione. E' quella lanciata da Maurizio Zini, padre di Federico, il 25enne di San Miniato che lo scorso 26 maggio ha ucciso la sua ex fidanzata Elisa Amato, 30enne di Prato, prima di togliersi la vita. I corpi vennero ritrovati il mattino seguente in auto. Ora a due mesi di distanza dal terribile episodio il padre del ragazzo ha manifestato l'intenzione di creare una fondazione anti-violenza intitolata proprio al figlio Federico. Un'idea che ha dato il via ad una vera e propria rivolta sul web, fino al lancio di un petizione sul sito Buonacausa.org.

Sono già oltre 2mila le firme raccolte per dire no alla fondazione che porti il nome di chi ha ucciso con una pistola la ex prima di suicidarsi con la stessa arma.