Fondi governativi per le 'bellezze dimenticate': vincono Volterra e Palaia

Si è chiuso il 15 dicembre scorso il lavoro della commissione deputata a selezionare, sulla base delle preferenze dei cittadini espresse via mail, i vincitori del progetto governativo nazionale 'Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati', lanciato nel maggio 2016. Sul piatto 150 milioni per il recupero dei beni culturali segnalati dalle amministrazioni, bando a cui hanno partecipato anche Pisa con la Chiesa di San Francesco e Calci con il convento di Nicosia.

La graduatoria finale ha visto riconoscere come meritevoli 273 proposte. In provincia di Pisa sono due i comuni premiati: Volterra e Palaia. Sono stati quindi stanziati 330mila euro per il Mastio Rinascimentale della città etrusca e 370mila euro per la storica Via dell'lmpietrato di Palaia.

Il commento del consigliere regionale Pd Antonio Mazzeo: "Due interventi importanti che proseguono nella direzione che stiamo portando avanti con forza anche in Regione per investire sempre più sulle straordinarie bellezze del nostro territorio. La Toscana in generale, e la provincia di Pisa in particolare, sono un vero e proprio museo a cielo aperto e noi vogliamo renderlo sempre più attrattivo e fruibile ai milioni di turisti che ogni anno vengono da tutto il mondo a visitare le nostre città e la nostra regione".