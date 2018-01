Fontanello di Capannoli: in 4 anni risparmi per gli utilizzatori pari a 900mila euro

Mostrare come l’acqua della rete idrica sia un’ottima acqua da bere, indicando al contempo un'opportunità di comportamento sostenibile sotto il profilo ambientale. Con questo duplice scopo, il 14 gennaio 2014, Acque Spa e l’amministrazione comunale di Capannoli inauguravano in piazza Pertini il fontanello di acqua ad alta qualità. Un impianto che, come tutti gli altri costruiti dal gestore idrico nel Basso Valdarno, avrebbe erogato gratuitamente l’acqua della rete idrica, resa più gradevole dal punto di vista organolettico da un sistema di filtraggio e disinfezione che elimina il cloro, senza modificarne le caratteristiche chimico-fisiche.

Da allora sono trascorsi quattro anni, e l’esperienza del fontanello di Capannoli, all’indomani del suo quarto 'anniversario', può dirsi positiva. Lo dicono i numeri: dal gennaio 2014 all’ottobre 2017 sono stati prelevati 4.232.000 litri d’acqua, di cui 1.300.000 litri solo nell’ultimo anno. Un segnale evidente di come l’impianto di Acque stia perseguendo con successo le finalità di avvicinare la popolazione al consumo domestico dell’acqua di rete in sostituzione di quella in bottiglia, ma anche garantire una riduzione della produzione di rifiuti e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della risorsa, contrastandone lo spreco.

Importante la chance di risparmio economico per i cittadini: prendendo come dato di riferimento il costo medio dell’acqua in bottiglia dichiarato da Mineracqua (0,21 €/litro), ad oggi, in quattro anni, il fontanello di piazza Pertini ha permesso agli utenti che ne hanno usufruito di risparmiare quasi 900mila euro complessivi (888.720 euro). Proprio nell’anno che si è appena concluso, Acque ha festeggiato i 10 anni della storia dei fontanelli, nel frattempo diventati 54 (il primo fu costruito nel 2007 a Pescia).