Food truck e movida alla Cittadella: "Il bando del Comune è un grosso errore"

"Tendoni, bagni chimici, niente ad invidiare a quelle sagre che come categoria abbiamo sempre combattuto e tutto questo fino al 1° novembre. Basterebbe questo per confermare il nostro giudizio negativo sul progetto di decentramento della movida nell’area della Cittadella e degli ex Vecchi Macelli, progetto che ha visto la pubblicazione del bando dopo che la manifestazione di interesse è stata numericamente inferiore agli spazi concessi".

Confesercenti Toscana Nord boccia su tutta la linea l'idea di sfruttamento della zona riqualificata promossa dall'amministrazione comunale. Il presidente dei pubblici esercizi Fiepet Massimo Rutinelli definisce il progetto "non di qualità, non valido per combattere questo periodo economico molto duro, ancora più disgregante. Sbagliato nella forma e nella sostanza. Nella forma perché sembra una resa del Comune alla possibilità di tenere sotto controllo la malamovida nel centro storico, pensando quindi di risolvere il problema spostando come pacchi i clienti alla Cittadella. Nei tempi, perché va comunque a modificare una offerta in un periodo di lentissima ripresa dopo il lockdown. Non possono essere contenti gli esercizi del centro storico che vedranno drenare quei pochi clienti in spazi più lontani in cui, crediamo, difficilmente non si ripeteranno i fenomeni degenerativi della movida".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insiste sulla necessita di una "intensificazione dei controlli delle forze dell’ordine, con il presidio del territorio fatto dagli stessi esercenti del centro storico. Sono gli stessi residente di piazza delle Vettovaglie a confermare come il caos scoppia appena si abbassano le serrande dei locali". Rutinelli contesta anche l’idea di trasformare quell’area "in una enorme sagra, con tendoni e bagni chimici abbassando certamente il livello dell’offerta. Non certo per colpa degli imprenditori, che legittimamente hanno fatto domanda, ma per una modalità di proposta che non può essere concepita in una città come Pisa e soprattutto per quasi quattro mesi consecutivi. Non si risolvono le criticità decentrandole a discapito della qualità e senza comprendere le ripercussioni negative per i locali del centro storico. Ci auguriamo - conclude il presidente Fiepet Confesercenti Toscana Nord - che l’assessore al commercio Paolo Pesciatini sostenga le categorie che come per il suo mandato deve rappresentare e prenda una posizione chiara su un progetto che evidentemente danneggia il tessuto commerciale cittadino".