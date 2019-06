Forno crematorio: fermo fino a fine giugno per manutenzioni

Il forno crematorio di Pisa rimarrà fermo fino a fine giugno a causa di uno stop tecnico programmato. L’impianto di ultima generazione necessita di periodici e puntuali interventi di manutenzione. L’intervento in corso, che prevede il rifacimento completo della camera di postcombustione, si è reso necessario, dopo che il forno ha raggiunto il numero di 5.500 cremazioni.

I servizi cimiteriali del Comune di Pisa, prima di fermare l’impianto, hanno contattato tutti gli operatori e i servizi di onoranze funebri, per avvisarli in merito alla sospensione dell’impianto. I tempi tecnici di lavorazione, legati anche dall’utilizzo di materiale refrattario, hanno imposto uno stop al funzionamento dell’impianto, per la durata di due settimane circa. A partire dal 1 di luglio, terminate tutte le operazioni murarie e quelle di preriscaldamento volte ad evitare lo shock termico dell’impianto, è previsto il rientro in funzione del forno crematorio.