Possibili forti raffiche di vento: allerta meteo gialla in provincia di Pisa

Domani, martedì 7 luglio, l'arrivo di un nuovo fronte freddo causerà un rinforzo dei venti da nord est e porterà la possibilità di piogge in Appennino, con locali temporali ed occasionali gradinate. In particolare i fenomeni si verificheranno durante la notte fra lunedì 6 e martedì 7 luglio. Sono attesi venti moderati, ma con possibilità di forti raffiche. Per quest'ultimo aspetto la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice di allerta meteo giallo, valevole quindi dalla mezzanotte di oggi fino alle 16 di martedì. I fenomeni andranno poi attenuandosi nel corso del pomeriggio.

Fenomeni previsti: condizioni di stabilità per tutta la giornata di oggi. Domani, martedì, venti in rinforzo da NE e possibili rovesci in Appennino per il transito di un fronte freddo. Martedì venti moderati di Grecale con forti raffiche, soprattutto sul centro e sul sud della regione.