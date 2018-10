Incendio Monte Serra: Forza Italia incontra il sindaco di Calci

Un incontro per confrontarsi e trovare soluzioni per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni, per la messa in sicurezza, la riforestazione e il sostegno al settore agricolo dopo il rogo che lo scorso 24 settembre ha devastato il Monte Serra. L’onorevole di Forza Italia, Erica Mazzetti, membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e il vicesindaco di Pisa e coordinatore provinciale di Forza Italia, Raffaella Bonsangue, hanno incontrato Massimiliano Ghimenti, sindaco del Comune di Calci, uno dei territori maggiormente colpiti.

Il primo cittadino ha illustrato la vicenda, facendo riferimento ai danni irreparabili allo splendido patrimonio naturalistico e patrimoniale. La stima dei danni alle strutture abitative ammonta a circa 3 milioni di euro. Maggiormente colpite dall'evento sono risultate le attività agricole. Si parla di oltre 6 milioni di danni: 4 milioni circa per l'olivicoltura e 2 milioni circa per i castagneti da legno.

"Forza Italia, sempre vicina alle esigenze della popolazione sul territorio, non esclude di presentare un’interrogazione parlamentare per il riconoscimento dello stato di emergenza, qualora dopo la conclusione dell'iter istruttorio da parte della Regione Toscana, il Governo non proceda a dichiarare lo stato di calamità naturale e di emergenza - affermano dal gruppo forzista - in attesa che la magistratura accerti eventuali responsabilità su quanto è avvenuto, si chiederà ai ministri competenti quali iniziative urgenti siano state adottate o si intendano adottare per quanto concerne la prevenzione di simili sciagure e quali azioni saranno attivate per verificare i danni all’ambiente. Sarà nostra cura seguire da vicino la vicenda e vigilare sulle attività che le istituzioni metteranno o meno in atto e sui risultati raggiunti".

"Un ringraziamento particolare e la nostra gratitudine va agli uomini e alle donne della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e a tutti i volontari per l’encomiabile lavoro che hanno fatto nel gestire l’emergenza" concludono da Forza Italia.