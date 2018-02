Fosso dei Mulini: pulizia di San Valentino per Legambiente

Nel giorno di San Valentino, oggi 14 febbraio, Legambiente ha fatto un'azione d'amore per l'ambiente in alcune zone dell'argine del Fosso dei Mulini: volontari hanno raccolto rifiuti nelle aree verdi, continuando un percorso iniziato nel 2015 che, attraverso l'educazione ambientale e l'organizzazione di alcune pulizie, sta cercando di contrastare il degrado e l'incivilità di chi sporca.

In generale la zona è interessata da vari tipi di abbandono: scarico di rifiuti urbani, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti edili. "La risposta della cittadinanza all'iniziativa è stata molto positiva - hanno detto da Legambiente - sorridendo al gioco e dimostrando interesse per una valorizzazione degli argini. Spesso quello che sembra solo un fosso ha in realtà una funzione naturalistica importantissima in aree fortemente urbanizzate".

