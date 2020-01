Cultura: telecamere Rai a Pisa per mostrare i tesori della città

Le telecamere di Rainews sono state nei giorni scorsi a Pisa per un servizio sul patrimonio storico artistico. Per la rubrica 'AR Frammenti d’arte', Costantino D’Orazio ha voluto visitare e riprendere i tesori della città. Il servizio andrà in onda questo fine settimana sui canali 48 digitale terrestre e 508 Sky secondo i seguenti orari: sabato 25 gennaio ore 13.45 e 17.45, domenica 26 gennaio ore 10.45, 18.45 e 20.45.

Le riprese hanno interessato il Camposanto monumentale, il rinnovato museo dell’Opera del Duomo e successivamente i tesori del museo di San Matteo e del museo delle Antiche navi.