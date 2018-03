Montecatini Valdicecina, cede l'argine del lago: strada chiusa

Cedimento di circa 10 metri di argine del lago di Scandri nel comune di Montecatini Valdicecina, oggi, 19 marzo. Dalle ore 13 sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra e di Pisa.

A titolo precauzionale è stato interrotto il transito sulla strada provinciale 68 tra Ponteginori e Casino di Terra, che si trova nella parte sottostante il lago.

Sul posto due idrovore, una dei Vigili del Fuoco e l’altra della Comunità Montana, per procedere allo svuotamento del lago, operazione necessaria per procedere alla verifica delle condizioni degli argini e determinare le cause del cedimento.

Presenti inoltre l’Autorità di Bacino, la Protezione Civile, il sindaco del Comune di Montecatini Val di Cecina e i Carabinieri di Ponteginori.