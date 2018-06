Frana di Mazzolla: via ai lavori per il ripristino del muretto

E' completata la messa in sicurezza del versante crollato a Pasqua nel borgo di Mazzolla a Volterra. Ad annunciarlo è il sindaco Marco Buselli: "A questo punto partiranno i lavori, già affidati, per il ripristino del primo muretto laterale interessato da un movimento franoso in quei giorni. Questo permetterà il miglioramento dell'accessibilità al borgo, dal momento che adesso rappresenta l'unico ingresso al paese. Contestualmente partiranno anche i lavori di recupero del terzo muretto, abbattuto da un mezzo al lavoro nell'area. Nell'area sottostante sono state effettuate palificazioni ed è stata completata la messa in sicurezza. Con l'assessorato alle opere pubbliche abbiamo messo come priorità la messa in sicurezza ed il recupero pieno dell'accessibilità al borgo, adesso in via di risoluzione. Adesso ci metteremo alla ricerca dei fondi necessari al completamento della muratura e della sede stradale".