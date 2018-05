Volterra, frana di Mazzolla: "Priorità riportare le persone nelle case"

Prosegue la messa in sicurezza del versante che interessava la strada di accesso alla piazza del borgo di Mazzolla, a Volterra, dopo la frana che si è verificata lo scorso 1 aprile. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale spiegando che sul versante sono stati inseriti tiranti verticali e orizzontali di circa dodici metri, con una rete ancorata ai tiranti per la stabilizzazione complessiva. "Riportare le persone nelle proprie case rappresenta per noi una priorità assoluta - dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli - i lavori stanno andando avanti al meglio e tra poco potremo fare una parziale revoca dell'ordinanza, facendo tornare le persone nelle proprie case e ripristinando un passaggio pedonale. Con l'assessorato stiamo lavorando in questa direzione".