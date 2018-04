Volterra, frana nel borgo di Mazzolla: due famiglie evacuate

Una frana si è verificata nel tardo pomeriggio di Pasqua, 1 aprile, in località Mazzolla, nel comune di Volterra. Il cedimento del terreno ha interessato un tratto di strada di accesso al borgo. Evacuate a titolo precauzionale due abitazioni, occupate da una signora e da una famiglia composta di due persone, che hanno trovato sistemazione presso parenti e amici.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra, il sindaco Marco Buselli e i tecnici del Comune per definire le cause che hanno determinato il cedimento.