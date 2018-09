Da Pontasserchio in lizza per il titolo di Mister Italia 2018: Francesco Bozzi alla finale del concorso

È di Pontasserchio (San Giuliano Terme) uno dei finalisti al concorso Mister Italia 2018: si chiama Francesco Bozzi, ha 18 anni e frequenta il Liceo Artistico Musicale Passaglia di Lucca (suona pianoforte e sassofono).

Ha dovuto superare lunghe selezioni per arrivare alle fasi finali che si terranno a Trani in Puglia dal 6 all’8 settembre.

In questi mesi Francesco è stato impegnato nelle selezioni regionali in varie località della Toscana e venerdi scorso, 31 agosto, nella penultima tappa delle selezioni che si è tenuta a Forte dei Marmi, si è assicurato il pass per la Puglia, dove si svolgeranno appunto le fasi finali da cui usciranno i trenta ragazzi ammessi per la finalissima di sabato 8 settembre, in una serata che sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset e presentata da Jo Squillo.



In una delle tante tappe delle selezioni regionali Francesco ha ricevuto la fascia per 'Il volto più bello d’Italia'.

In bocca al lupo Francesco per questa avventura!