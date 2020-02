Coronavirus: a Cisanello diversi casi in valutazione

"Stiamo valutando la situazione clinica di alcuni soggetti". E' quanto affermato dal professor Francesco Menichetti, primario di malattie infettive a Cisanello in relazione a possibili casi di contagio da Coronavirus anche nel pisano. Menichetti sottolinea però come siano "gli stessi tipi di controlli che abbiamo effettuato anche nei giorni scorsi, sotto traccia. Ora oltre alla Cina c'è anche la situazione del lodigiano, è quindi normale che le persone che possono aver avuto contatti in quell'area possano sottoporsi ad accertamenti. Saranno giorni di intenso lavoro". I risultati degli accertamenti potrebbero essere resi noti in serata.