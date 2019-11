Francesco Oppedisano è il nuovo presidente della Cna Pisa

E' Francesco Oppedisano il nuovo presidente di CNA Territoriale Pisa dopo le dimissioni di Matteo Giusti.

Francesco Oppedisano è fondatore e ad di una impresa con circa venticinque addetti, attiva nel settore ICT con sede a Ospedaletto, la NetResults srl, spin off della Università di Pisa dove Oppedisano si è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni.



“Un ringraziamento a chi mia ha preceduto, Matteo Giusti, ed un ringraziamento a tutto il gruppo dirigente per la fiducia che mi è stata attribuita e per il senso di responsabilità e di compattezza. Da adesso subito al lavoro per completare in accelerazione questa fine mandato e prepararsi al prossimo nelle migliori condizioni possibili”.

Della Presidenza territoriale fanno parte: Marco Ammannati, Luca Benedettini, Riccardo Bolelli, Rossella Giannotti, Carlo Musto e Tiziana Sani Bulleri.