Gagno: restituisce le chiavi di casa alla moglie e scompare

E' scomparso da venerdì scorso, 26 gennaio, Franco Lomaisto, 54 anni, sposato, un figlio di 16 anni, residente in via San Jacopo a Gagno. E' stata la moglie a denunciare ai Carabinieri la scomparsa domenica mattina. L'uomo stava attraversando un momento difficile e poco prima di Natale era andato a vivere dai genitori, a 500 metri di distanza da casa sua. Venerdì, come al solito, è andato a trovare la moglie verso le 10.30 ma al momento di salutarla le ha restituito le chiavi di casa dicendo che la prossima volta avrebbe suonato il campanello. Da quel momento i familiari non hanno più avuto notizie. I suoi documenti e il cellulare sono stati trovati nella sua camera e le chiavi di casa dei genitori erano nella cassetta della posta.

Lomaisto, alto 1,72, corporatura normale, al momento della scomparsa indossava pantaloni neri, un piumino marrone Moncler e un cappello di lana scuro. Ha una scritta cinese tatuata sull'avambraccio sinistro e un ariete tatuato sul braccio destro.

Rispetto alla foto dovrebbe avere i capelli rasati e la barba.

Chiunque abbia notizie può contattare i Carabinieri oppure la moglie al numero 3202976080