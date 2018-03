Monteverdi Marittimo: fratelli muoiono a pochi minuti l'uno dall'altro

Sono morti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro due fratelli di 74 e 80 anni. Una tragedia che in un attimo ha strappato i due agli affetti più cari. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, 8 marzo, in località Canneto, nel comune di Monteverdi Marittimo. Il più giovane dei due, Antonio Sabatino Serni, stava lavorando in un oliveto quando ha accusato un infarto che lo ha ucciso. In suo soccorso, oltre al 118, anche il fratello Giovanni che si è sentito male ed è stato stroncato anche lui da un malore. Inutili per entrambi i tentativi di rianimazione.