Frecce Tricolori: sul litorale grande show nonostante la minaccia maltempo

Non ha deluso le aspettative il Pisa Air Show 2019. Nonostante la minaccia del maltempo lo spettacolo delle Frecce Tricolori si è svolto infatti senza problemi, seppur con qualche variazione di programma, lasciando senza fiato le migliaia di persone arrivate sul litorale per assistere alle esibizioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale e degli altri velivoli coinvolti nella manifestazione. Il maltempo, che si è abbattuto sulla città fino al primo pomeriggio, ha sicuramente limitato le presenze sul litorale, ma lo spettacolo non ne ha risentito.

Ad aprire lo show la Guardia di Finanza con un HH-412C della Sezione aerea di Pisa del Reparto Operativo AeroNavale (Roan) per la simulazione di un'azione anticontrabbando. E' poi toccato agli ultraleggeri dell'Aeroclub di Pisa, seguiti dall'esibizione dell'elicottero HH 139 del 15° Stormo che ha simulato un'azione di salvataggio in mare. Spazio poi a un C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, che ha preceduto l'esibizione del 'Wefly! Team' (l'unica pattuglia aerea al mondo in cui due dei tre piloti sono disabili) e l'aviolancio dei paracadutisti. E' toccato quindi al Reparto Sperimentale Volo presentarsi con un Eurofighter Typhoon e con il C-27J. Altra new entry: Aermacchi T-346A, addestratore bimotore biposto.

A chiudere la manifestazione l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, con uno spettacolo durato 25 minuti su una pista di volo di 3km. Le Frecce Tricolori hanno effettuato tutte le 18 manovre acrobatiche che compongono lo spettacolo 2019. "Per noi è una grande emozione essere tornati a Pisa - ha affermato Gaetano Farina, comandante delle Frecce Tricolori - l'ultima volta era stata nel 2017. Dai primi di maggio abbiamo iniziato le nostre esibizioni e fino a metà ottobre saremo in giro non solo in Italia ma anche in Europa con il nostro spettacolo".