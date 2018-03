Frecce Tricolori: volo su Pisa il 28 marzo

Le Frecce Tricolori tornano a Pisa e lo fanno in centro storico. Dopo gli appuntamenti sul litorale del 2016 e del 2017, per il terzo anno consecutivo la pattuglia acrobatica farà mostra di sé nei cieli pisani il 28 marzo, stavolta sopra i lungarni. Non sarà un'esibizione in piena regola, data la grande richiesta degli spettacoli: "Grazie al rapporto che si è consolidato con la pattuglia acrobatica - spiega il vicesindaco Ghezzi - ci siamo proposti per il 2019 per ospitare un air show internazionale, richiesta che, ci è stato detto, sarà valutata con il massimo interesse. Nel frattempo quest'anno, dato che le frecce faranno un passaggio a Firenze per il 95° dell'aeronautica, abbiamo chiesto e ottenuto un passaggio anche a Pisa".

L'appuntamento è quindi mercoledì 28 marzo sui lungarni. Lo spettacolo sarà tenuto dalla pattuglia acrobatica composta da nove elementi mentre il decimo, chiamato solista, starà a terra per coordinare le operazioni. L'inizio è previsto alle 12.40 e durerà 8 minuti. L'evento sarà preceduto da un incontro in Sala Baleari con le massime autorità per celebrare il rapporto tra la città e la 46° Brigata Aerea.

"Questa manifestazione sottolinea il legame indissolubile tra Pisa e l'aeronautica, ci sentiamo parte integrante del nostro territorio - dice il generale Iadicicco, comandante della 46° Brigata Aerea - importante sarà il coinvolgimento degli alunni delle scuole elementari e medie che già il giorno prima, il 27 marzo, potranno venire alla base a vedere le frecce e a conoscere i piloti".

Nei prossimi giorni, quando si avvicinerà la data della manifestazione, saranno forniti ulteriori dettagli sulla logistica e su come accedere per partecipare alla manifestazione sui lungarni.