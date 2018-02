Ecco il gelo siberiano: la provincia alle prese con ghiaccio e neve

Qualche disagio nella notte appena trascorsa, quella tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio, per l'arrivo dell'ondata di gelo siberiano e le nevicate che ieri hanno colpito in maniera più decisa le zone collinari della nostra provincia.

Situazione critica a Volterra dove nonostante l'azione dei mezzi spargisale, le strade sono ghiacciate nuovamente. Durante la notte le temperature sono scese fino a -8°. Le squadre della Protezione Civile sono di nuovo operative dalle quattro e mezzo. La provincia, fanno sapere dal Comune, è stata sollecitata per la viabilità di propria competenza. L'invito dell'amministrazione comunale è quello di uscire solo se strettamente necessario e con dotazioni adeguate. Le scuole sono rimaste chiuse.

Qualche criticità registrata nella notte anche a Castellina Marittima e Calci con alcune auto che sono rimaste bloccate nella neve. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per liberarle e ripristinare la normale viabilità.