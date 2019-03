Free Walking Tour Pisa torna dopo la pausa invernale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dopo la pausa invernale, tornano gli appuntamenti Free Walking Tour Pisa. Come in tante altre realtà italiane, l’iniziativa nasce per conto di un gruppo di ragazzi, in collaborazione con guide locali, con l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale più accessibile a tutti. Infatti, spesso chi viaggia solo o in coppia, giovani con budget limitato, fatica a trovare un’offerta inclusiva, di qualità e accessibile, che possa accompagnarlo nella scoperta della città in cui si trova. Il Free Walking Tour nasce per dare una risposta e un’alternativa: da oggi, ogni venerdì, sabato e domenica, alle ore 11.00, sarà possibile partecipare ad una visita guidata libera della città di Pisa. L’iniziativa è pensata per introdurre i viaggiatori alla città, dando riferimenti sulla storia, i luoghi, l’arte, le curiosità locali, in un clima frizzante, fresco e informale. L’obiettivo è anche mostrare quanto Pisa non sia solo sinonimo di Torre Pendente, ma che oltre la quale esiste un’altra città tutta da raccontare e vedere. Ecco perché l’itinerario tocca solo marginalmente Piazza dei Miracoli (per chi invece fosse interessato a visitare quest’ultima, è possibile organizzare tour dedicati). Partecipare è semplicissimo: basta chiamare il 3351627175 oppure scrivere a info@samesametravles.com e registrarsi sul sito www.freewalkingtouritalia.com. E’ richiesto un preavviso di 24h (diversamente non è garantito lo svolgimento del tour). Il ritrovo è in Piazza Vittorio Emanuele II (vicino all’omonima statua). Le visite si tengono regolarmente in lingua inglese. Il Free Walking Tour si delinea come iniziativa a libero accesso: non esiste un costo di partecipazione ma alla fine del tour è possibile lasciare una donazione a sostegno dell’attività, assolutamente volontaria, discrezionale e non obbligatoria. Informazioni e contatti: Facebook Free Walking Tour Pisa TripAdvisor Free Walking Tour Pisa info@samesametravels.com (+39) 335 1627175