'Fridays for Future': flash mob in Piazza Garibaldi

Nuova azione dimostrativa per i ragazzi di 'Fridays for Future' a Pisa, stamani 19 luglio. Un gruppo di giovani, mascherati come la nota serie tv 'La Casa di Carta', si è ritrovata in Piazza Garibaldi davanti la banca Unicredit, per lanciare il messaggio di "Stop finanziamenti al fossile".

"La comunità scientifica mondiale ci dice da anni che siamo nel pieno di una crisi climatica ed ambientale senza precedenti - ha detto Bruno Fracasso, 21 anni -nonostante questo, alcune istituzioni, come le banche, continuano a scommettere e ad investire sui combustibili fossili. Dagli Accordi di Parigi del 2015 ad oggi, 33 tra le più grandi banche al mondo hanno investito 1.700 miliardi di euro nel settore dei combustibili fossili. Dovevano azzerare i loro finanziamenti e invece li hanno aumentati. Tra queste c'è UniCredit, che in fossili ha investito 17 miliardi in tre anni: 6,4 nel 2016, 6,6 nel 2017 e quasi 4 miliardi nel 2018. Il colosso milanese è l'unica banca che non ha ancora approvato una strategia per far fronte alla crisi climatica. Intesa Sanpaolo, invece, dal 2012 al 2017 ha finanziato con 7 miliardi di euro la costruzione di gasdotti in giro per il mondo".

"Noi ragazzi e ragazze di Fridays For Future - prosegue Livia Tolve, 26 anni - non possiamo più accettare condotte come questa, che sono il simbolo più evidente di un sistema economico fallimentare. Oggi abbiamo bisogno di una società diversa, che si basi su fonti di energia rinnovabili, e che metta al centro di ogni discussione politica il tema della giustizia climatica. Noi pretendiamo quindi che tutte le grandi istituzioni finanziarie smettano immediatamente di investire nel settore dei combustibili fossili e facciano la loro parte nella transizione verso una società sostenibile sia dal punto di vista ambientale che da quello sociale".