Producono succo di mela biologico 'falso': scoperta maxi frode alimentare

Dalle prime ore del mattino di ieri sono state eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e sottoposte a sequestro 6 società, beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 6 milioni e mezzo di euro. I sequestri sono avvenuti tra Pisa, Salerno, Avellino, ma anche in Serbia e in Croazia.

L’attività, diretta dalla Procura della Repubblica di Pisa, con la collaborazione di Eurojust, è stata eseguita da ispettori del Dipartimento Antifrode del Ministero delle politiche agricole (ICQRF) e militari della Guardia di Finanza di Pisa, ed ha permesso di sgominare un sodalizio criminale dedito all’illecita produzione e commercializzazione di succo concentrato di mela sofisticato e falsamente dichiarato come biologico.

Ulteriori dettagli nella conferenza stampa che si terrà questa mattina in Procura a Pisa.