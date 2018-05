Montecatini Val di Cecina, fucile e munizioni non denunciati: scoperto

Ieri mattina, 11 maggio, a Montecatini Val di Cecina, i Carabinieri della Stazione di Ponteginori hanno arrestato per detenzione illegale di armi e munizionamento un italiano di 41 anni. L’uomo, che era già ristretto ai domiciliari per altri reati, è stato perquisito dai militari ed è stato sorpreso in possesso di un fucile non denunciato, oltre a munizioni. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato di nuovo ristretto in regime detentivo domiciliare.