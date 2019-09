Controlli nel campo nomadi di Coltano: tre fucili nascosti in un tappeto

Continuano i controlli nel campo nomadi di via dell'Idrovora a Coltano, dopo l'arresto del 47enne accusato di violenze sulle figlie e di averle vendute in matrimonio ai cugini.

Questa mattina, venerdì 27 settembre, la Polizia di Stato di Pisa con la Squadra Mobile e la Squadra Volanti, insieme alla Polizia Municipale, ha svolto una perquisizione mirata all’interno delle aree comuni del campo nomadi, finalizzata al rinvenimento di armi o oggetti provento di furto o di altri reati.

In particolare sono state ispezionate le aree del vecchio mercato circolare, pertinenza del campo, da tempo dismesso e diventato ormai ricettacolo di rifiuti di vario genere. Ed è proprio in mezzo a questi rifiuti che, avvolti all’interno di un tappeto persiano, sono stati rinvenuti tre fucili da caccia in discreto stato di conservazione.

Le armi risultavano ancora non modificate e con la matricola ancora ben leggibile. A seguito di approfondimenti, gli investigatori sono riusciti a risalire così al proprietario, un signore abitante a Livorno. L'uomo aveva denunciato di aver subito un furto alla fine di luglio all’interno del proprio appartamento nel quartiere Ardenza: i malfattori, dopo aver trafugato i vari locali dell’appartamento, erano riusciti a forzare la cassaforte, portando via le armi.

Al termine delle formalità, i fucili verranno restituiti al legittimo proprietario.